Гдов – в списке самых популярных у туристов малых городов России

Гдов вошел в топ-15 маленьких городов России популярных у туристов. В рейтинге участвовали города с населением менее десяти тысяч человек. Туристы приезжают в Гдов, чтобы увидеть старинные фрагменты стен Гдовского Кремля и собора Державной Божией Матери, а также церковь Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище.
Екатерина Давыдова
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Июнь 2017
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