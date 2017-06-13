Гдов – в списке самых популярных у туристов малых городов России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 11:50

Гдов вошел в топ-15 маленьких городов России популярных у туристов. В рейтинге участвовали города с населением менее десяти тысяч человек. Туристы приезжают в Гдов, чтобы увидеть старинные фрагменты стен Гдовского Кремля и собора Державной Божией Матери, а также церковь Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище.

Екатерина Давыдова