Белеет парус, но не одинокий: на Псковском озере состоялись международные соревнования «Парусная регата»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 11:46

Уже в четырнадцатый раз воды Псковского озера собирают яхтсменов со всей России и стран Европы. В регионе стартовала Псковская парусная регата. Традиционно, она включает несколько соревнований - этап Кубка Европы в классе "Микро", Кубок России в паралимпийском классе яхт, региональные и детские гонки.

Виктория Писукова, Иван Лопаев