Массовый старт воздушных шаров в Великих Луках был отменен из-за плохой погоды

Массовый старт аэростатов в Великих Луках в День России отменили из-за дождя и сильного ветра. Погода, таким образом, не позволила осуществить одно из самых долгожданных событий Международной встречи воздухоплавателей – одновременный подъём шаров из крепости. Зато ничего не помешало соревнованиям «кей-граб», которые прошли накануне.
Аэронавты должны были максимально приблизиться к корзине и попасть в нее маркером. Цель располагалась на лодке прямо в центре Ловати. Никто в неё так и не попал, но впечатление у зрителей остались незабываемые. Это уже 22-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках. Всю неделю пилоты будут совершать спортивные полёты, по результатам которых разыграют несколько кубков. В этом году в соревнованиях участвуют около сорока команд из России, ближнего и дальнего зарубежья.
Лариса Чурикова
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Июнь 2017
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