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Любовь и труд как ответ испытаниям: история одной семьи, в которой отразилась жизнь целой страны

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.06.2017 10:22

Завтра в стране будут отмечать День России. По традиции во всех российских городах в этот день проходят праздничные концерты, спортивные состязания, фестивали. Наверное, для каждого Россия начинается с родного дома, малой Родины. Несколько поколений семьи Советовых из Палкинского района прожили в родной деревне Грибули. Основатели династии Надежда Васильевна и Михаил Иванович здесь вырастили детей, внуков и правнуков. Всю жизнь трудились на совесть. Как в истории одной семьи отразилась жизнь целой страны.

Ирина Коваленко

 

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