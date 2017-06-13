Любовь и труд как ответ испытаниям: история одной семьи, в которой отразилась жизнь целой страны

Завтра в стране будут отмечать День России. По традиции во всех российских городах в этот день проходят праздничные концерты, спортивные состязания, фестивали. Наверное, для каждого Россия начинается с родного дома, малой Родины. Несколько поколений семьи Советовых из Палкинского района прожили в родной деревне Грибули. Основатели династии Надежда Васильевна и Михаил Иванович здесь вырастили детей, внуков и правнуков. Всю жизнь трудились на совесть. Как в истории одной семьи отразилась жизнь целой страны.
Ирина Коваленко
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Июнь 2017
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