От мусорных контейнеров до спасательного поста: специалисты проверили готовность городского пляжа к купальному сезону

Городской пляж подготовили к купальному сезону. Сегодня после обеда он прошёл проверку Управления городского хозяйства и инспекции по маломерным судам. Специалисты подтвердили - рекультивация песка проведена, акватория дна очищена, на объекте оборудован спасательный пост, присутствуют необходимые информационные щиты и спасательный инвентарь.
На автомобильной площадке у пляжа установлены два биотуалета и мусорный контейнер. Ещё один бак находится на спуске к пляжу с другой стороны. Добавим, по условиям контракта, подрядчик обязуется проводить ежедневную уборку на объекте, следить за газонами и живой изгородью. По словам Лидии Суховой, инженера по качеству отдела благоустройства УГХ администрации г. Пскова, работы по техзаданию необходимо произвести до момента купального сезона. Купальный сезон с 10 июня по 31 августа. Сроки не сорваны, пляж прошёл техническое освидетельствование.
Ирина Коваленко
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Июнь 2017
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