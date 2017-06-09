От мусорных контейнеров до спасательного поста: специалисты проверили готовность городского пляжа к купальному сезону

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.06.2017 17:28

Городской пляж подготовили к купальному сезону. Сегодня после обеда он прошёл проверку Управления городского хозяйства и инспекции по маломерным судам. Специалисты подтвердили - рекультивация песка проведена, акватория дна очищена, на объекте оборудован спасательный пост, присутствуют необходимые информационные щиты и спасательный инвентарь.

На автомобильной площадке у пляжа установлены два биотуалета и мусорный контейнер. Ещё один бак находится на спуске к пляжу с другой стороны. Добавим, по условиям контракта, подрядчик обязуется проводить ежедневную уборку на объекте, следить за газонами и живой изгородью. По словам Лидии Суховой, инженера по качеству отдела благоустройства УГХ администрации г. Пскова, работы по техзаданию необходимо произвести до момента купального сезона. Купальный сезон с 10 июня по 31 августа. Сроки не сорваны, пляж прошёл техническое освидетельствование.



Ирина Коваленко