И вновь виновник – алкоголь: ДТП с участием скорой помощи и трех автомобилей произошло ночью в Пскове

Три легковушки и машина скорой стали участниками ДТП на площади Ленина в Пскове. Авария произошла этой ночью. Виновником стал нетрезвый водитель Опеля, уже лишённый ранее права управления за пьянку, но не сдавший удостоверения. Молодой человек девяносто первого года рождения не справился с управлением и при повороте направо выехал на встречу, где столкнулся с Шевроле.
Та по инерции врезалась в Тойоту и в скорую. Пострадали пассажирка Опеля и женщина-водитель Шевроле.
Надежда Прыгина
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Июнь 2017
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