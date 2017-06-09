И вновь виновник – алкоголь: ДТП с участием скорой помощи и трех автомобилей произошло ночью в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.06.2017 17:19

Три легковушки и машина скорой стали участниками ДТП на площади Ленина в Пскове. Авария произошла этой ночью. Виновником стал нетрезвый водитель Опеля, уже лишённый ранее права управления за пьянку, но не сдавший удостоверения. Молодой человек девяносто первого года рождения не справился с управлением и при повороте направо выехал на встречу, где столкнулся с Шевроле.

Та по инерции врезалась в Тойоту и в скорую. Пострадали пассажирка Опеля и женщина-водитель Шевроле.

Надежда Прыгина