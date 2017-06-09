Главная награда – доверие подопечных. Социальных работников торжественно поздравили с профессиональным праздником

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.06.2017 17:10

Социальные работники области принимали сегодня поздравления с профессиональным праздником, который отметили накануне. Торжественное мероприятие прошло в Пушкиногорском районе. Сотрудников соцслужбы поздравили представители областной исполнительной и законодательной власти.

Отличившимся работникам социальной сферы вручили почётные грамоты Министерства труда и социальной защиты России, благодарственные письма администрации области и Псковского областного Собрания депутатов. Сейчас в регионе трудятся около тысячи социальных работников. На дому они обслуживают более восьми тысяч жителей области.

Надежда Прыгина