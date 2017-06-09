logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Главная награда – доверие подопечных. Социальных работников торжественно поздравили с профессиональным праздником

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 09.06.2017 17:10

Социальные работники области принимали сегодня поздравления с профессиональным праздником, который отметили накануне. Торжественное мероприятие прошло в Пушкиногорском районе. Сотрудников соцслужбы поздравили представители областной исполнительной и законодательной власти.

Отличившимся работникам социальной сферы вручили почётные грамоты Министерства труда и социальной защиты России, благодарственные письма администрации области и Псковского областного Собрания депутатов. Сейчас в регионе трудятся около тысячи социальных работников. На дому они обслуживают более восьми тысяч жителей области.

Надежда Прыгина

 

SocButtons v1.5

Новости

Хлебосол
Витрум
Россия 1
соавтор
Россия 24
Авто-трэвл
Kinza
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2