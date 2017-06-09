«Я пришла девочкой в театр, ну и хожу девочкой»: актриса Мирра Горская празднует завтра девяностолетний юбилей

Девяностолетний юбилей отметит завтра актриса Псковского драматического театра Мирра Горская. Семьдесят пять лет в театре, из них пятьдесят - на сцене Псковского драматического. Благодаря своей комплекции долгие годы Мирра Александровна выступала в амплуа молодой девушки. Это редко были главные роли, но все свои эпизоды, будь то музыкальные постановки или комедийные спектакли, актриса делала яркими и запоминающимися.
В этом, признаётся, секрет долголетия, в том числе сценического. Сейчас даже решается вопрос о включении её в книгу рекордов Гиннеса, как старейшей актрисы, исполняющей роль графини в спектакле "Пиковая дама". Сейчас это её единственная роль в театре, но, надеется Мирра Горская, не последняя.
Дина Перевозчикова
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