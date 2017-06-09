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Война как борьба света и тьмы: в Пскове открылась фотовыставка «Сирия, которая победит»

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.06.2017 14:39

О жизни людей во время войны рассказывает псковичам фотовыставка "Сирия, которая победит". Сегодня она открылась в Центре студенческих инициатив ПсковГУ в рамках восьмых Международных Александро-Невских чтений. Здесь можно увидеть сто пятьдесят снимков, большая часть которых сделана не профессиональными фотографами, а волонтёрами общественного фонда "Духовное наследие Святого Апостола Павла".

Этот фонд работает в Сирии уже тринадцать лет и не прекращал свою деятельность даже во время войны. На фотографиях - как раз волонтёры фонда и местные жители, среди которых много детей. И несмотря на тревожную обстановку, а порой и полную разруху, на многих лицах - искренняя радость от общения друг с другом.

Виктория Писукова

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