К чему приводит некультурный отдых псковичей, почему лето – травмоопасный период и кто захватил здание в Середке? Смотрите сегодня в рубрике «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.06.2017 11:28

Некультурный отдых. Как жители области отмечают праздники и каковы последствия гуляний? Травмоопасный период: с какими ранами чаще всего поступают школьники в больницы летом и на что родителям стоит обратить особое внимание? Переговоры не увенчались успехом - сотрудникам ФСИН пришлось штурмовать здание: в Середке прошли масштабные учения. Об этом и не только смотрите в пятницу в 19:40 на телеканале "Россия-24" и в воскресенье в итоговой программе "Вести.Псков.События недели" в эфире телеканала «Россия 1».

Виктория Парфенова