Существует ли допустимая норма алкоголя и какая доза никотина убьёт не только лошадь, но и человека? Вредные привычки, здоровый образ жизни и профилактику неинфекционных заболеваний обсудим сегодня на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05.
Не пропустите первый выпуск программы "ПОЛНЫЙ АНАМНЕЗ".
Гость эфира - главный врач областного центра медицинской профилактики Мария Отраднова.
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