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Впервые в эфире радиостанции "Маяк-Псков" ‒ программа «Полный анамнез». Слушайте сегодня (9 июня) с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.06.2017 12:31

Впервые в эфире радиостанции Существует ли допустимая норма алкоголя и какая доза никотина убьёт не только лошадь, но и человека? Вредные привычки, здоровый образ жизни и профилактику неинфекционных заболеваний обсудим сегодня на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05.

Не пропустите первый выпуск программы "ПОЛНЫЙ АНАМНЕЗ".

Гость эфира - главный врач областного центра медицинской профилактики Мария Отраднова.
 

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