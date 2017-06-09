Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.06.2017 12:31

Существует ли допустимая норма алкоголя и какая доза никотина убьёт не только лошадь, но и человека? Вредные привычки, здоровый образ жизни и профилактику неинфекционных заболеваний обсудим сегодня на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05.

Не пропустите первый выпуск программы "ПОЛНЫЙ АНАМНЕЗ".

Гость эфира - главный врач областного центра медицинской профилактики Мария Отраднова.

