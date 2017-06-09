Джиу-джитсу все возрасты покорны: за что псковичам полюбилось иноземное боевое искусство?

Псковские спортсмены готовятся к традиционному межрегиональному турниру по джиу-джитсу, который состоится завтра. Это боевое искусство в городе популярно. Только в спортивном клубе "Рубикон" занимаются почти двести человек.
Тэйкдаун, сайд маунт, болевой - именно так учат побеждать в спортивном клубе "Рубикон". Соперника нужно повалить, обездвижить и провести прием - болевой или удушающий. В отличие от самбо и дзюдо в джиу-джитсу меньше бросковой техники, но больше свободы в приемах и борьбе в партере.
Псковичка Татьяна Клименко занимается джиу-джитсу недолго. Начинала с нуля - вдохновил пример дочери, которая раньше увлеклась борьбой. За два года мама троих детей выросла из новичка в серебряного призера Кубка России по джиу-джитсу.
Сейчас в "Рубиконе" тренируются почти двести спортсменов - профессионалов и любителей всех возрастов. Их становится все больше и тренеры мечтают о своем зале, который могли бы открыть при поддержке спонсоров.
Уже в субботу лучшие спортсмены Пскова сойдутся в схватках с противниками из регионов Северо-Запада и центра России на традиционном турнире. Ожидается полторы сотни участников.
Иван Павлов, Александр Калинин
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Июнь 2017
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