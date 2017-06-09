Как трехлетняя девочка выжила в аду немецкого концлагеря? Воспоминания бывшей узницы

Мы продолжаем цикл сюжетов о ветеранах Великой Отечественной войны, живущих в нашей области. И сегодня наша героиня - Людмила Ивановна Васильева. Её военные годы прошли в концлагере в Германии - в городе Заслинцы. Рассказывает, выжить в этом аду помог старший брат, который тайком приносил семье продукты с разбора завалов.
Людмила Ивановна с семьей попала в концлагерь в трехлетнем возрасте. Рассказывает: всех погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию, где начались два долгих года заключения.
Из детских воспоминаний самые яркие - это вечный голод, пронизывающий ветер на плацу и Фрау, так называли надсмотрщиц, которые жестоко наказывали за любую провинность. У узников не было имен и фамилий, только номер. Двадцать восемь семьдесят один - и его забыть не получается.
Взрослые работали на пристани, строили подводную лодку. Им, истощенным, не всем была под силу тяжелая работа, они падали, их тут же пристреливали и отвозили в крематорий. А подростков вообще отправляли на разведку на заминированные поля.
Людмила Ивановна уверена, ей повезло: её семья одна из немногих после этих зверств фашистов домой вернулась в полном составе.
Хотя и жизнь после войны нельзя назвать легкой: узников концлагерей первое время считали предателями, многие дороги для них были закрыты. Но позже все реабилитировались и теперь считают своим долгом передавать воспоминания, какими бы горькими они не были, подрастающему поколению.
Дина Перевозчикова, Александр Калинин
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2