Как трехлетняя девочка выжила в аду немецкого концлагеря? Воспоминания бывшей узницы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.06.2017 11:34

Мы продолжаем цикл сюжетов о ветеранах Великой Отечественной войны, живущих в нашей области. И сегодня наша героиня - Людмила Ивановна Васильева. Её военные годы прошли в концлагере в Германии - в городе Заслинцы. Рассказывает, выжить в этом аду помог старший брат, который тайком приносил семье продукты с разбора завалов.

Людмила Ивановна с семьей попала в концлагерь в трехлетнем возрасте. Рассказывает: всех погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию, где начались два долгих года заключения.

Из детских воспоминаний самые яркие - это вечный голод, пронизывающий ветер на плацу и Фрау, так называли надсмотрщиц, которые жестоко наказывали за любую провинность. У узников не было имен и фамилий, только номер. Двадцать восемь семьдесят один - и его забыть не получается.

Взрослые работали на пристани, строили подводную лодку. Им, истощенным, не всем была под силу тяжелая работа, они падали, их тут же пристреливали и отвозили в крематорий. А подростков вообще отправляли на разведку на заминированные поля.

Людмила Ивановна уверена, ей повезло: её семья одна из немногих после этих зверств фашистов домой вернулась в полном составе.

Хотя и жизнь после войны нельзя назвать легкой: узников концлагерей первое время считали предателями, многие дороги для них были закрыты. Но позже все реабилитировались и теперь считают своим долгом передавать воспоминания, какими бы горькими они не были, подрастающему поколению.

Дина Перевозчикова, Александр Калинин

