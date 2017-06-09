Только проверенные подрядчики и качественные материалы: в Порхове проходит капитальный ремонт домов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.06.2017 11:38

В Порхове идёт плановый капитальный ремонт многоквартирных домов. В двухэтажке на улице Кузнецова уже обновили кровлю. Следующие на очереди дома в центре Порхова на улице Ленина. В общей сложности Фонду капремонта в Порхове выделено более шести миллионов рублей. На эти деньги разрабатывается проектно-сметная документация ремонта инженерных сетей, и выполняется замена кровель.

Работы в доме на улице Кузнецова в Порхове подходят к концу. Жители двухэтажки говорят, что ремонта здесь не видели давно – фасад постепенно рушится, рядом с домом опасно накренились деревья, а крыша не раз протекала. Капитальный ремонт их дома начался как раз с кровли – стропильную систему выровняли, обрешетку разобрали и заменили, а ломаный шифер сняли и на его место уложили новый.

Уже через несколько дней подрядчик приступит к следующему объекту капитального ремонта. В Порхове муниципальные власти определили список домов, которые обновятся в этом году. В ближайшее время в центре города на улице Ленина в домах номер восемь и девять тоже начнут ремонт кровли. Также на эти дома разработала проектно-сметная документация, которая ляжет в основу предстоящего ремонта системы тепло, электро, водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость работ более 6 млн рублей.

В этом году фонд капремонта сформировал список недобросовестных подрядных организаций, из-за которых в прошлом году в области не выдерживались сроки ремонта ряда объектов. Теперь благодаря черному списку, среди подрядчиков в основном те фирмы, которые уже зарекомендовали себя положительно.

Андрей Удалов