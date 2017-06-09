Пестициды, хранящиеся в Псковской области, будут утилизированы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.06.2017 11:48

Александр Хлопонин поддержит Псковскую область в вопросах утилизации пестицидов и лесопереработке. Об этом зампред Правительства сообщил на рабочей встрече с губернатором Андреем Турчаком. Глава региона обратился с просьбой включить регион в программу по вывозу и уничтожению пестицидов.

Хлопонин заверил, что в ближайшее время даст соответствующее поручение Министерству промышленности, а также окажет содействие в дополнительном финансировании на решение проблемы. А её масштаб впечатляет. В Псковской области хранится восемьсот сорок тонн устаревших агропромышленных ядохимикатов. На их утилизацию по оценке специалистов необходимо сто пятьдесят миллионов рублей. Ещё один вопрос, который обсудили на встрече - придание инвестпроекту по глубокой переработке древесины статуса приоритетного. Общий объём инвестиций в лесозавод «Судома» - без малого три с половиной миллиарда рублей. С его развитием в регионе появится больше двухсот рабочих мест.



Надежда Прыгина