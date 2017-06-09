С поставленной задачей не справились: городской пляж не готов к летнему сезону

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.06.2017 11:40

Псковский городской пляж не готов к летнему сезону. Обустроить его должна была компания, выигравшая конкурс на содержание объекта. По условиям контракта сделать это подрядчик обязался до первого июня. Согласно техзаданию, содержание пляжа включает в себя уход за песчаным покрытием, расчистку дна, установку пляжного оборудования, двух биотуалетов, трёх контейнеров для мусора, буйков на воде, а также уход за газонами, парковочными площадками и дорожками.

Кроме этого, на пляже должна производится ежедневная уборка. Пока что необходимые работы выполнены лишь частично. Оборудован спасательный пост и установлена одна кабинка для переодевания.

Ирина Коваленко