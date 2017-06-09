Каждый сотый пскович страдает ожирением

Об этом на пресс-конференции рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук. По его словам, цифра не критическая. Псковская область находится на среднероссийском уровне по количеству людей с избыточным весом. По мнению медиков, одни из главных причин - фаст-фуд, газировки, сидячий образ жизни, низкий доход и недостаточная образованность в области здорового питания.
Из зарегистрированного числа страдающих ожирением - большинство дети и подростки. У них проще выявить заболевание, так как они регулярно проходят медицинские обследования. По словам главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, многие взрослые, которые реально страдают ожирением, никуда не обращаются, и есть люди, которые по двадцать, тридцать лет не бывают в своих поликлиниках, вполне возможно, многие из них имеют и избыточный вес.
Наталья Барарь
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