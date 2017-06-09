Строительство в микрорайоне Борисовичи будет продолжено

Начатое строительство на землях «Псковжилстроя» в микрорайоне Борисовичи будет продолжено, рассказал «Вестям» заместитель губернатора Александр Кузнецов. Ограничения в отношении десяти участков, на которых ведётся строительство, сняты по решению арбитражного суда. Напомню, прокурор Псковской области обратился в суд с иском о признании недействительным распоряжение администрации региона об условиях приватизации и передачи в собственность земельного участка «Псковжилстрою».
В отношении тридцати девяти земельных участков были приняты обеспечительные меры. В ближайшее время состоится ещё несколько судебных заседаний, на которых решится судьба остальных участков «Псковжилстроя», на которых ещё не начато никакое строительство.
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Поводов для беспокойства у тех, кто планировал покупать жилье в Борисовичах, кто купил уже жилье, или кто-то собирается, видит, что начато строительство домов, поводов для беспокойства на сегодняшний день нет. Те кто планировал, либо купил квартиру, будут обеспечены квадратными метрами в полном объеме в обозначенные сроки. Строительство школы на этой территории будет завершено к 1 сентября текущего года, именно ввод в эксплуатацию, садик мы начнем строить в этом году, инженерная инфраструктура также продолжает строиться.
Екатерина Давыдова
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