Строительство в микрорайоне Борисовичи будет продолжено

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.06.2017 11:19

Начатое строительство на землях «Псковжилстроя» в микрорайоне Борисовичи будет продолжено, рассказал «Вестям» заместитель губернатора Александр Кузнецов. Ограничения в отношении десяти участков, на которых ведётся строительство, сняты по решению арбитражного суда. Напомню, прокурор Псковской области обратился в суд с иском о признании недействительным распоряжение администрации региона об условиях приватизации и передачи в собственность земельного участка «Псковжилстрою».

В отношении тридцати девяти земельных участков были приняты обеспечительные меры. В ближайшее время состоится ещё несколько судебных заседаний, на которых решится судьба остальных участков «Псковжилстроя», на которых ещё не начато никакое строительство.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Поводов для беспокойства у тех, кто планировал покупать жилье в Борисовичах, кто купил уже жилье, или кто-то собирается, видит, что начато строительство домов, поводов для беспокойства на сегодняшний день нет. Те кто планировал, либо купил квартиру, будут обеспечены квадратными метрами в полном объеме в обозначенные сроки. Строительство школы на этой территории будет завершено к 1 сентября текущего года, именно ввод в эксплуатацию, садик мы начнем строить в этом году, инженерная инфраструктура также продолжает строиться.

Екатерина Давыдова