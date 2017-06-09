Программа ГТРК «Псков» «Сето. Семья» получила приз на международном экологическом телефестивале

Программа ГТРК «Псков» взяла приз Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Он прошёл в концертно-театральном центре Югра-Классик в Ханты-Мансийске. «Золотую Гагару» в номинации "Этно-экология: природа и коренные народы" взяла программа «Сето. Семья». Над ней трудились наши коллеги: автор и режиссёр - Ольга Лосская, оператор Денис Алексеев и монтажёр Вадим Бутько. Отмечу, что в конкурсе участвовали представители восьмидесяти восьми стран. Ими было прислано почти девятьсот работ.
Надежда Прыгина
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Июнь 2017
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