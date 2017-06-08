Сквозь непогоду и бездорожье: в Пскове пройдет Марш Мира военно-десантных войск

Завтра в Пскове стартует четвертый Марш Мира военно-десантных войск. Сегодня на торжественном открытии его участники возложили цветы к памятнику шестой роте. В этом году дистанцию в 160 километров пройдут около двухсот человек ‒ это девять команд 76-й дивизии, команда УФСИН, спецназа и 6 детских патриотических клубов.
Каждый день им предстоит проходить по 40 километров, детям ‒ по двадцать. Маршрут проходит по пересеченной местности, где автомобилям не проехать. Марш Мира ‒ это настоящая проверка на прочность, ‒ уверены в командовании дивизии, ‒ поэтому отменять мероприятие даже из-за сильного дождя не будут.
Дина Перевозчикова
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