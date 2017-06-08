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Готовы помочь и словом, и делом. Как проходят будни работников социальных служб?

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.06.2017 17:31

Душевные, способные на сопереживание и помощь другим люди принимают поздравления с профессиональным праздником. Сегодня в России День социального работника. В Псковской области их трудится около тысячи. Ежегодно помощь на дому оказывают восьми тысячам человек. Подопечные, в основном люди пожилые, в поддержке нуждаются разной: кому-то сходить за продуктами, кому-то помочь с оплатой ЖКХ. И всем без исключения нужно доброе слово.

Надежда Прыгина, Сергей Дьяков

 

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