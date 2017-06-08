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За долг по зарплате почти в полтора миллиона рублей оштрафован директор санатория «Голубые озера»

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.06.2017 17:23

Невельская прокуратура возбудила дело в отношении директора профсоюзного санатория "Голубые озера". Как было установлено в ходе прокурорской проверки, работникам санатория не выдали зарплату за апрель. Общая сумма задолженности составила более одного миллиона четырехсот тысяч рублей. Основанием для прокурорской проверки стали сообщения в СМИ, в частности, обращение граждан на сайт губернатора области.

В результате принятых мер прокурорского реагирования заработную плату работники санатория получили в полном объеме.
Как сообщил старший помощник прокурора Псковской области по связям со средствами массовой информации, Юрий Зайцев, невельским межрайонным прокурором в отношении директора санатория было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью шестой статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Директор санатория признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением штрафа в размере десяти тысяч рублей.

Светлана Константинова

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