За долг по зарплате почти в полтора миллиона рублей оштрафован директор санатория «Голубые озера»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.06.2017 17:23

Невельская прокуратура возбудила дело в отношении директора профсоюзного санатория "Голубые озера". Как было установлено в ходе прокурорской проверки, работникам санатория не выдали зарплату за апрель. Общая сумма задолженности составила более одного миллиона четырехсот тысяч рублей. Основанием для прокурорской проверки стали сообщения в СМИ, в частности, обращение граждан на сайт губернатора области.

В результате принятых мер прокурорского реагирования заработную плату работники санатория получили в полном объеме.

Как сообщил старший помощник прокурора Псковской области по связям со средствами массовой информации, Юрий Зайцев, невельским межрайонным прокурором в отношении директора санатория было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью шестой статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Директор санатория признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением штрафа в размере десяти тысяч рублей.



Светлана Константинова