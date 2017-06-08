О кинологической службе говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 9 июня с 7.20

С незапамятных времен человек приручал животных для облегчения своей жизни. Одним из первых таких помощников была собака, которая стала впоследствии для человека еще и верным другом.
Сегодня эти четвероногие не только живут рядом с нами, но и несут службу вместе с защитниками нашей Родины. О кинологической службе поговорим в эфире «Стартовой площадки» с профессиональным кинологом Александрой Фомичевой.
Слушайте 9 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2