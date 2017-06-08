О кинологической службе говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 9 июня с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.06.2017 17:08

С незапамятных времен человек приручал животных для облегчения своей жизни. Одним из первых таких помощников была собака, которая стала впоследствии для человека еще и верным другом.

Сегодня эти четвероногие не только живут рядом с нами, но и несут службу вместе с защитниками нашей Родины. О кинологической службе поговорим в эфире «Стартовой площадки» с профессиональным кинологом Александрой Фомичевой.

Слушайте 9 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47