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Не профессия, а призвание! О труде соцработников говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (8 июня) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.06.2017 16:56

Не профессия, а призвание! О труде соцработников говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (8 июня) в 18.10Сегодня в нашей стране социальные работники отмечают свой профессиональный праздник. Он был учрежден соответствующим Указом президента России в 2000 году. День был выбран не случайно ‒ 8 июня 1701 года Петр I издал Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.

В царской России создавалось немало учреждений социальной помощи населению: богадельни, приюты, попечительские комитеты, дома призрения, воспитательные дома. С установлением советской власти эта практика не утратилась.

Как сейчас трудятся социальные работники? С каким проблемами сталкиваются и как их решают? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (8 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

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