Получить возможность нести военную службу по контракту смогли только 3,5 из 5 тысяч жителей нашего региона

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.06.2017 16:07

Такие данные за 5 лет озвучил в прямом эфире программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области, майор Валерий Бартенев. Он отметил индивидуальный подход в работе с каждым кандидатом и рассказал о порядке проведения отборочных мероприятий.

В числе которых после проверки документов – профессионально-психологический отбор. Он включает в себя прохождение теста из 300 вопросов, которые определяют склонность кандидата к прохождению военной службы, математические способности, тест на нервно-психологическую устойчивость и с недавнего времени – тест на девиантное поведение.

Светлана Васильева