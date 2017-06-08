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Получить возможность нести военную службу по контракту смогли только 3,5 из 5 тысяч жителей нашего региона

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.06.2017 16:07

Получить возможность нести военную службу по контракту смогли только 3,5 из 5 тысяч жителей нашего регионаТакие данные за 5 лет озвучил в прямом эфире программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области, майор Валерий Бартенев. Он отметил индивидуальный подход в работе с каждым кандидатом и рассказал о порядке проведения отборочных мероприятий.

В числе которых после проверки документов – профессионально-психологический отбор. Он включает в себя прохождение теста из 300 вопросов, которые определяют склонность кандидата к прохождению военной службы, математические способности, тест на нервно-психологическую устойчивость и с недавнего времени – тест на девиантное поведение.

Светлана Васильева

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