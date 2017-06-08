Получить возможность нести военную службу по контракту смогли только 3,5 из 5 тысяч жителей нашего региона

Такие данные за 5 лет озвучил в прямом эфире программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области, майор Валерий Бартенев. Он отметил индивидуальный подход в работе с каждым кандидатом и рассказал о порядке проведения отборочных мероприятий.
В числе которых после проверки документов – профессионально-психологический отбор. Он включает в себя прохождение теста из 300 вопросов, которые определяют склонность кандидата к прохождению военной службы, математические способности, тест на нервно-психологическую устойчивость и с недавнего времени – тест на девиантное поведение.
Светлана Васильева
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2