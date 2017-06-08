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«Теперь уже никаких отмазок не будет»: «Псковавтодор» получил новую технику на сумму более ста миллионов рублей

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.06.2017 15:39

Ключи от новой дорожной техники вручил сегодня заместитель губернатора Александр Кузнецов представителям филиалов "Псковавтодора". Средства на приобретение комбинированных дорожных машин - более ста миллионов - выделены из областного бюджета. Полученный спецтранспорт будет использоваться в тринадцати районах области.

Водители машин сразу же оценили и продемонстрировали возможности новой техники. Благодаря гидроманипулятору грейфер может сам загрузить материалы как в свою машину, так и в другую. Основная задача техники - всесезонное обслуживание автомобильных дорог. Уборка снега, очистка от пыли и грязи, посыпка и другие дорожные работы. Отмечу, все машины произведены на заводе в городе Великие Луки и уже сегодня отправились на работу в свои районы.

ИГОРЬ СИЛЬЧЕНКОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ:
Естественно, теперь уже никаких отмазок не будет, что мы не можем качественно почистить дорогу или посыпать соль. Вот, пожалуйста, у вас новый инструмент, которым нужно пользоваться, поэтому я вас поздравляю с этим.

Екатерина Давыдова

 

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