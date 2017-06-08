logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

У кого самый острый нюх и крепкие челюсти? В Пскове прошли соревнования четвероногих стражей границы

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 08.06.2017 15:33

Обладателя самого острого нюха и крепких челюстей определяли псковские пограничники. В Погрануправлении прошли региональные соревнования кинологов. Четвероногие защитники отечества и их компаньоны в погонах должны были отыскать наркотики и взрывчатку в автомобилях, определить в каком багаже или у какого человека есть запрещённые вещества и боеприпасы.

Сегодня проработали задержание и конвоирование нарушителя. Судьи оценивали не только время, за которое собака справится с заданием, но и то, как хозяин с ней взаимодействует и насколько животное послушно.

МАКСИМ, СОТРУДНИК ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ:
Она первая признаёт человека, если не признает, до конца службы может не подчиняться, не работать. Они могут работать, всё, но в один прекрасный момент отказаться от работы.

Регина Кадырова

SocButtons v1.5

Новости

Россия 1
Авто-трэвл
Россия 24
Kinza
Хлебосол
Витрум
соавтор
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2