У кого самый острый нюх и крепкие челюсти? В Пскове прошли соревнования четвероногих стражей границы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.06.2017 15:33

Обладателя самого острого нюха и крепких челюстей определяли псковские пограничники. В Погрануправлении прошли региональные соревнования кинологов. Четвероногие защитники отечества и их компаньоны в погонах должны были отыскать наркотики и взрывчатку в автомобилях, определить в каком багаже или у какого человека есть запрещённые вещества и боеприпасы.

Сегодня проработали задержание и конвоирование нарушителя. Судьи оценивали не только время, за которое собака справится с заданием, но и то, как хозяин с ней взаимодействует и насколько животное послушно.

МАКСИМ, СОТРУДНИК ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ:

Она первая признаёт человека, если не признает, до конца службы может не подчиняться, не работать. Они могут работать, всё, но в один прекрасный момент отказаться от работы.

Регина Кадырова