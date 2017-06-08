У кого самый острый нюх и крепкие челюсти? В Пскове прошли соревнования четвероногих стражей границы

Обладателя самого острого нюха и крепких челюстей определяли псковские пограничники. В Погрануправлении прошли региональные соревнования кинологов. Четвероногие защитники отечества и их компаньоны в погонах должны были отыскать наркотики и взрывчатку в автомобилях, определить в каком багаже или у какого человека есть запрещённые вещества и боеприпасы.
Сегодня проработали задержание и конвоирование нарушителя. Судьи оценивали не только время, за которое собака справится с заданием, но и то, как хозяин с ней взаимодействует и насколько животное послушно.
МАКСИМ, СОТРУДНИК ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ:
Она первая признаёт человека, если не признает, до конца службы может не подчиняться, не работать. Они могут работать, всё, но в один прекрасный момент отказаться от работы.
Регина Кадырова
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