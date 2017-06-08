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Профессия для людей с большим сердцем: сегодня ‒ День социального работника

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.06.2017 13:44

Сегодня социальные работники отмечают свой профессиональный праздник. В Псковской области в этой сфере трудятся около тысячи человек. Они каждый день посещают своих подопечных - престарелых и инвалидов, одиноких стариков. Им, как никому, нужна помощь. Таисия Петрова на этом поприще в Печорах трудится уже восемнадцатый год. Сейчас под её крылом пять человек и все преклонного возраста. Случайных людей, уверены соцработники, в их профессии не бывает.

Татьяна Борисова

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