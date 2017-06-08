Голубое топливо приходит в псковские глубинки: газопровод в Куньинском и Великолукском районах достроят в этом году

Строительство межпоселкового газопровода в Куньинском районе будет завершено в этом году. Об этом на внеочередной сессии областного парламента сообщил заместитель губернатора Александр Кузнецов. Сейчас проводятся необходимые конкурсные процедуры по второй очереди объекта.
Также вице-губернатор сообщил, что в этом году планируется завершить и строительство газопровода на деревню Борки в Великолукском районе. Со временем голубое топливо должно появиться в населённых пунктах, примыкающих к основным газовым веткам.
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Нами встречно делаются мероприятия по газификации населённых пунктов, завершена проектно-сметная документация по семи населённым пунктам, которые охватывают эти газопроводы. И в следующем году начнется реализация строительно-монтажных работ с целью перевода данных объектов на природный газ.
Ирина Коваленко
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