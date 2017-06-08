Выдерживала осады, но проиграла битву со временем и недостатком средств: Порховская крепость разрушается

В Порхове разрушается древняя крепость. Её возвели ещё во времена князя Александра Невского. Когда-то она была каменным форпостом, который защищал Новгород от врагов. Сейчас из четырёх башен сохранились только три, сами стены осыпаются, местами на них растут деревья. На грани, говорят специалисты, и визитная карточка города - Никольская колокольня.
Виктория Парфёнова, Иван Лопаев, Денис Алексеев
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Июнь 2017
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