Выдерживала осады, но проиграла битву со временем и недостатком средств: Порховская крепость разрушается

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.06.2017 13:27

В Порхове разрушается древняя крепость. Её возвели ещё во времена князя Александра Невского. Когда-то она была каменным форпостом, который защищал Новгород от врагов. Сейчас из четырёх башен сохранились только три, сами стены осыпаются, местами на них растут деревья. На грани, говорят специалисты, и визитная карточка города - Никольская колокольня.

Виктория Парфёнова, Иван Лопаев, Денис Алексеев