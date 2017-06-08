«4 раза был ранен, 11 раза горел, прыгал с парашютом под немецкими пулями»: участник акции «Мой солдат победы» рассказывает о героической судьбе морского летчика Николая Ильинкова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.06.2017 13:19

Новая история в нашем телепроекте "Мой солдат Победы". Его герои воины Великой Отечественной войны. Сегодня своими воспоминаниями делится Виктор Колобов.

ВИКТОР КОЛОБОВ:

Я, морской летчик, и когда к нам приехали ветераны на очередное празднование Дня города, меня познакомили с этим замечательным человеком. Он был в морской форме, поэтому мы потянулись друг к другу. Им оказался Ильинков Николай Семенович. Всю войну он прошел и очень тяжело. Он был 4 раза ранен, два раза легко и два раза очень тяжело. 11 раз он горел. 4 раза он прыгал с парашютом, выпрыгивал. Причем один раз ему расстреляли купол парашюта, 32 пробоины было в парашюте, но он приземлился. Он, кстати, единственный стрелок в мире, который пробил в одном полете два вражеских самолета. Больше такого никому не удавалось. И самый главный подвиг, который он сделал в мирное время, он вернулся сюда, на островскую землю и неимоверным своим упорство, трудом и настойчивостью, сделал здесь мемориал своим погибшим товарищам - экипажу Михайлова. В деревне Рубенята стоит это знаменитое крыло.

Дина Перевозчикова