Каким будет памятник Арине Родионовне в Бугрово? В Пушкинском музее-заповеднике проходит конкурс на лучший проект

Конкурс-выставка на лучший проект памятника Арине Родионовне, няне Пушкина, воспетой поэтом, проходит в Научно-культурном центре Пушкинского музея-заповедника. Скульптура будет установлена в деревне Бугрово. Авторы из Москвы, Петербурга и других регионов представили тринадцать моделей. Часть из них в виде 3D проекций.
Марина Михайлова
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Июнь 2017
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