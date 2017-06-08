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Каким будет памятник Арине Родионовне в Бугрово? В Пушкинском музее-заповеднике проходит конкурс на лучший проект

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.06.2017 13:13

Конкурс-выставка на лучший проект памятника Арине Родионовне, няне Пушкина, воспетой поэтом, проходит в Научно-культурном центре Пушкинского музея-заповедника. Скульптура будет установлена в деревне Бугрово. Авторы из Москвы, Петербурга и других регионов представили тринадцать моделей. Часть из них в виде 3D проекций.


Но в основном это макеты из пластилина и гипса. Работы выполнены в соответствии с положением, в котором описаны технические и художественные задачи. Сюжет регламентирован, некоторые авторы представили макеты вместе со сметами. Есть предложения запечатлеть псковскую крестьянку в бронзе. По замыслу организаторов, няня должна сидеть на скамье, рядом с ней кот. Гости Бугрово смогут фотографироваться рядом, стать частью живописной композиции. Победителя ждет денежный приз.

Марина Михайлова

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