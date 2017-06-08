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Уроки истории в режиме реального времени: псковские реконструкторы перевоплотились в древних русичей и татаро-монголов

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.06.2017 12:58

Псковские клубы исторической реконструкции приняли участие в одном из крупнейших фестивалей "Времена и эпохи". До двенадцатое июня фестиваль проходит на разных площадках в Москве. Одну из таких площадок, посвящённую противостоянию Руси и Орды, заняли псковичи. Наша съёмочная группа вместе с клубом "Орден" отправилась в столицу, чтобы на своём опыте узнать: что такое быть реконструктором.


Регина Кадырова, Иван Лопаев

 

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