Уроки истории в режиме реального времени: псковские реконструкторы перевоплотились в древних русичей и татаро-монголов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.06.2017 12:58

Псковские клубы исторической реконструкции приняли участие в одном из крупнейших фестивалей "Времена и эпохи". До двенадцатое июня фестиваль проходит на разных площадках в Москве. Одну из таких площадок, посвящённую противостоянию Руси и Орды, заняли псковичи. Наша съёмочная группа вместе с клубом "Орден" отправилась в столицу, чтобы на своём опыте узнать: что такое быть реконструктором.