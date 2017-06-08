Гребцы Псковской области состязаются за право выступать на первенстве России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.06.2017 12:41

Чемпионат и первенство области по гребному спорту стартовали в Пскове. Соревнования проходят на базе детско-юношеской спортивной школы "Ника". В заездах принимают участие около семидесяти спортсменов из Пскова и Дедовичей. Гребцы на время преодолевают дистанции в тысячу и две тысячи метров. На академических судах стартуют как одиночки, так парные двойки и парные четверки.

ВЯЧЕСЛАВ ШЕСТОПАЛОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВНИЙ (Г.ПСКОВ):

Это областные соревнования здесь участвуют такие базы как «Динамо» и «Ника», соперников не так много, но главная задача стоит тут: показать свое мастерство, насколько подготовились за зимний сезон, насколько вообще мы готовы к соревнованиям, показать свое лучшее время.

КОНСТАНТИН ЧИЖОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Любые соревнования это проверка, это экзамен, что они могут. Как они пройдут дистанцию, какой результат покажут. В отсутствии сборов мы вообще-то недавно вышли на воду, тем не менее уже хорошие результаты есть спортсменов Псковской области, если вы знаете и на международных соревнованиях, «Большая московская регата» наша восьмерка была четвертой, это очень хорошие результаты для начала сезона.

Тренеры возлагают на своих гребцов большие надежды. По итогам этих соревнований лучшие спортсмены будут представлять Псковскую область на первенстве России.

Наталья Барарь