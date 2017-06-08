К работе над бюджетом Великих Лук планируют привлечь общественных советников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.06.2017 09:54

Для этого сегодня провели специальный семинар. Общественников ознакомили с бюджетным кодексом, чтобы они без труда разбирались в вопросах городского хозяйства. Ведь с учётом их пожеланий будет формироваться главный финансовый документ Великих Лук.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВСКИЙ, ГЛАВА Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:

Если брать пример прошлого 2016 года, то основные расходы городского бюджета были направлены на социальные сферы. И в первую очередь на городское образование. Финансируя Великолукское городское образование, мы решали вопросы не только обеспечения учебного процесса, но и стабильности, укрепления материально-технической базы общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений.

Напомним, общественных советников от каждого многоквартирного дома жильцы выбирали на сходах граждан. Институт был создан по инициативе Николая Козловского, чтобы включить великолучан в процесс управления городом.

НИНА ХАРЛАШОВА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ГЛАВЫ ГОРОДА:

Ну, мы уже работу немалую провели. У нас будет капитальный ремонт двора. Мы сделали предварительную подготовку, то, что можно было в наших силах. Посадили саженцы. Был у нас субботник 22 апреля. Жильцы очень активно приняли участие.

Лариса Чурикова