Романтика и азарт парусного спорта: в Пскове пройдут детско-юношеские состязания яхтсменов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.06.2017 17:18

Юные яхтсмены Пскова примут участие в четырнадцатой парусной регате, которая пройдет с десятого по четырнадцатое июня на Псковском озере. В спортивных состязаниях в детско-юношеских классах яхт "Оптимист", "Ракета", "Кадет" и "Луч" также будут бороться ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Сегодня юные спортсмены, под руководством тренера по парусному спорту Сергея Оверкина, отрабатывают старты. Ведь именно на этом этапе, по словам тренера, часто теряются заветные секунды. Совсем недавно, в конце мая, ребята показывали свое мастерство в Великом Новгороде, и теперь каждый из двадцати воспитанников детской парусной секции надеется на хороший результат и победу дома.

ДМИТРИЙ МАРКОВ :

планирую занять призовое место. Я чувствую в себе азарт. Мне с каждой тренировкой хочется показывать все лучший и лучший результат. Я научился откренивать, ходить правильно галсами, на фордевинде очень интересно, познавательно.

Светлана Контстантинова