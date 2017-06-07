logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Романтика и азарт парусного спорта: в Пскове пройдут детско-юношеские состязания яхтсменов

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 07.06.2017 17:18

Романтика и азарт парусного спорта: в Пскове пройдут детско-юношеские состязания яхтсменовЮные яхтсмены Пскова примут участие в четырнадцатой парусной регате, которая пройдет с десятого по четырнадцатое июня на Псковском озере. В спортивных состязаниях в детско-юношеских классах яхт "Оптимист", "Ракета", "Кадет" и "Луч" также будут бороться ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Сегодня юные спортсмены, под руководством тренера по парусному спорту Сергея Оверкина, отрабатывают старты. Ведь именно на этом этапе, по словам тренера, часто теряются заветные секунды. Совсем недавно, в конце мая, ребята показывали свое мастерство в Великом Новгороде, и теперь каждый из двадцати воспитанников детской парусной секции надеется на хороший результат и победу дома.

ДМИТРИЙ МАРКОВ :
планирую занять призовое место. Я чувствую в себе азарт. Мне с каждой тренировкой хочется показывать все лучший и лучший результат. Я научился откренивать, ходить правильно галсами, на фордевинде очень интересно, познавательно.

Светлана Контстантинова

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Витрум
Хлебосол
Россия 24
Kinza
Авто-трэвл
соавтор
Россия 1
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2