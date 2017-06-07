Романтика и азарт парусного спорта: в Пскове пройдут детско-юношеские состязания яхтсменов

Юные яхтсмены Пскова примут участие в четырнадцатой парусной регате, которая пройдет с десятого по четырнадцатое июня на Псковском озере. В спортивных состязаниях в детско-юношеских классах яхт "Оптимист", "Ракета", "Кадет" и "Луч" также будут бороться ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.
Сегодня юные спортсмены, под руководством тренера по парусному спорту Сергея Оверкина, отрабатывают старты. Ведь именно на этом этапе, по словам тренера, часто теряются заветные секунды. Совсем недавно, в конце мая, ребята показывали свое мастерство в Великом Новгороде, и теперь каждый из двадцати воспитанников детской парусной секции надеется на хороший результат и победу дома.
ДМИТРИЙ МАРКОВ :
планирую занять призовое место. Я чувствую в себе азарт. Мне с каждой тренировкой хочется показывать все лучший и лучший результат. Я научился откренивать, ходить правильно галсами, на фордевинде очень интересно, познавательно.
Светлана Контстантинова
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