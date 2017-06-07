О фестивале молодёжных театров «Михайловское – 2017» говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (7 июня) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.06.2017 16:24

Сегодня в Пушкинских Горах на сцену выйдут студенты Российского государственного института сценических искусств под руководством Владимира Рецептера. Их спектакль под названием «Скоморохи. Актёры. Певцы» представлен в рамках III международного фестиваля молодёжных театров «Михайловское – 2017», который проходит в наших регионе с 6 до 11 июня.

Какие спектакли ещё ожидают зрителя? Как молодые актёры оценивают пушкинскую драматургию? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (7 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».