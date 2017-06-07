Ставки снижены: Псковская область компенсирует РЖД восемьдесят миллионов рублей вместо оговоренных ранее трехсот

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.06.2017 15:19

Около восьмидесяти миллионов рублей компенсирует Псковская область РЖД за убыточные пассажирские перевозки. Ранее оговаривалась сумма в триста миллионов. При этом удалось сохранить все прежние маршруты. Где-то поезда заменили автобусами, например по направлению Великие Луки-Себеж. Возобновил движение поезд «Санкт-Петербург – Псков».

Добавлю, что в регионе на железнодорожных маршрутах работают два перевозчика – это Федеральная и Северо-Западная пассажирские компании.

Кирилл Радион