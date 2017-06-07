Военная служба по контракту: в чем преимущества и есть ли «подводные камни»? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 8 июня с 7.18

Военная служба по контракту. Каковы условия прохождения, требования к кандидатам, приоритеты комплектования? Какие перспективы открываются для молодых людей, подписавших военный контракт? Эти и другие вопросы обсудим в эфире «Стартовой площадки».
Слушайте 8 июня с 7:18 на "Радио России-Псков". Звоните, задавайте вопросы, по телефону прямого эфира 66-27-47
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Июнь 2017
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