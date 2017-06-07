Велодорожки или тенистая аллея? Общественники обеспокоены возможной вырубкой деревьев на улице Свердлова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.06.2017 15:08

Значительную часть деревьев на улице Свердлова придется срубить. К такому выводу пришла сегодня специальная комиссия после обследования территории. Согласно плану реконструкции, которая включает обязательную замену всех инженерных сетей, будущая велодорожка и парковки проходят по зеленой зоне.

К тому же растут многие деревья прямо над водопроводом. А это значит, что их вырубка неизбежна. Общественников эта ситуация не устраивает. Липы, клены и тополя, по их мнению, - это не только залог экологичности, но и часть исторического облика города. Инженеры пообещали пойти на уступки и учесть мнение горожан, чтобы сохранить максимально возможное количество деревьев. Напомним, улицу Свердлова ожидает грандиозная реконструкция: через дорогу от крепостной стены появятся парковки, велодорожка, будут заменены электросети, ливневка, водопровод, теплотрасса, дорожное покрытие. Реконструкция также подразумевает благоустройство и озеленение.

ЮРИЙ СТРЕКАЛОВСКИЙ, ОБЩЕСТВЕННИК:

Велоактивиста спросить: вы согласны поменять велодорожку на ряд этих деревьев. если он совсем помешанный, конечно он скажет: срубите деревья и сделайте велодорожку, чтобы я ездил. Ну, что вы сваливаете на велосипедистов, они не за то, чтобы валить деревья, они за то, чтобы ездить на велосипедах.

ИННА СМИРНОВА, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ СВЕРДЛОВА:

После таких выступлений возможно придется заказчику обращаться к подрядчику и рассматривать ППР по сохранению части деревьев, чтобы их не затрагивать.

Дина Перевозчикова