Порядка семисот рабочих мест будет создано в особой экономической зоне «Моглино»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.06.2017 13:52

Об этом сообщил Андрей Турчак в рамках отчета о работе за 2016 год. По словам губернатора, на сегодняшний день закончены все работы по подготовке инженерной структуры площадки.

Кроме того, уже заключены соглашения с шестью резидентами, которые будут заниматься производством коммунального оборудования, пищевых ингредиентов, штукатурно-малярных инструментов, технического текстиля и лакокрасочных материалов. Глава Псковской области отметил, что объем инвестиций по упомянутым проектам составляет свыше 3 млрд рублей. Два завода находятся уже на завершающей стадии строительства, в чем любой желающий может удостовериться и через веб-камеры, и лично, приехав в «Моглино».

Анастасия Цепина