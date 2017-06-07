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Порядка семисот рабочих мест будет создано в особой экономической зоне «Моглино»

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.06.2017 13:52

Порядка семисот рабочих мест будет создано в особой экономической зоне «Моглино»Об этом сообщил Андрей Турчак в рамках отчета о работе за 2016 год. По словам губернатора, на сегодняшний день закончены все работы по подготовке инженерной структуры площадки.

Кроме того, уже заключены соглашения с шестью резидентами, которые будут заниматься производством коммунального оборудования, пищевых ингредиентов, штукатурно-малярных инструментов, технического текстиля и лакокрасочных материалов. Глава Псковской области отметил, что объем инвестиций по упомянутым  проектам составляет свыше 3 млрд рублей. Два завода находятся уже на завершающей стадии строительства, в чем любой желающий может удостовериться и через веб-камеры, и лично, приехав в «Моглино».

Анастасия Цепина

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