Госдолг Псковской области не превышает доходов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.06.2017 12:46

Об этом заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак во время отчета об итогах работы администрации за 2016 год на внеочередной сессии регионального парламента.

По словам губернатора, дефицит бюджета действительно существует, и возник он в следствии плачевной экономической ситуации в 2009 году: «Мы помним, что в то время дороги, многие социальные учреждения и объекты ЖКХ находились в крайне плохом состоянии. Ситуация была на грани череды техногенных аварий». Андрей Турчак отметил, что благодаря кредитным средствам эту ситуацию удалось переломить. Опасения по поводу госдолга Псковской области совершенно необоснованны, считает губернатор, ситуация полностью находится под контролем. «Наш план по доходам в 2016 году выполнен на 97% и при этом мы успешно переводим коммерческие кредиты в бюджетные», - подчеркнул глава региона.



Анастасия Цепина