Не допустить прошлых ошибок: активисты ОНФ будут инспектировать качество ремонта псковских дорог

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.06.2017 11:55

Активисты Народного фронта проинспектировали участки дорог, которые попали в антирейтинг по мнению жителей Пскова. Все ямы и выбоины зафиксировали. Благодаря активности горожан и работе Народного фронта многие дороги попали в план ремонта на этот год. Теперь задача общественников следить за тем, когда начнутся работы и на сколько качественно будут выполняться.

Дорога на улице Литейной заняла первое место в антирейтинге «убитых дорог». За неё проголосовали почти двести псковичей. Много ям, асфальта нет. Из-за этого постоянная пыль - дискомфорт водителям и пешеходам.

Чуть лучше картина на Индустриальной. Асфальт местами здесь сохранился. Но ям не меньше. Отсюда постоянные лужи и проблемы с проездом

ИГОРЬ ЛОПУШАНСКИЙ, АКТИВИСТ ПСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ:

Если взять вот эту яму, даже невооруженном взглядом видно, что она не укладывается в ГОСТ, ее глубина превышает 5см. Также на данном участке дороги мы видим следы экспресс ямочного ремонта: заливка спец эмульсии и засыпка ям щебнем.

Кроме проезжей части, активисты Народного фронта уделили внимание и тротуарам. Почти четыреста метров улицы Гражданской вдоль стадиона с трудом проходимы для пешеходов. Всего на карте жители Пскова отметили сто один километр плохих, по их мнению, дорог. Еще одна из двадцатки популярных - улица Льва Толстого

СЕРГЕЙ ПОПОВ:

Ужасное, она и в том году такая была. Её похоже не ремонтируют. Да и ремонтируют как, вы же видите: были ямки бесплатные, стали кочки платные, другого ремонта нет у нас, если бы они хотя бы ремонтировали, заплатки нормально клали, так чего у них заплатки вот такой высоты, что колесо в яму падает, что ударяется в эту заплатку.

Зафиксировать сегодняшнее состояние дорог в Народном фронте решили не случайно. Благодаря активности жителей и работе ОНФ большинство участков попали в план ремонта на этот год. Как он будет проходить и что изменится, активисты Народного фронта будут контролировать.

СЕРГЕЙ ЕЛИЗАРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОНФ "КАЧЕСТВО ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ":

Наша главная задача, это недопущение повторного разрушения дорожного покрытия. Поэтому мы будем очень пристально следить за тем, как подрядчик подходит к выполнению своих гарантийных обязательств, для нас это самый важный и приоритетный вопрос.

Более двадцати участков дорожной сети планируют отремонтировать в этом году. В ближайшее время будут определены организации, которые возьмутся за псковские дороги. А уже с двадцать шестого июня начнется ремонт.

Екатерина Давыдова, Кирилл Мосин