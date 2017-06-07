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Осенью на улице Советской Армии в Пскове начнёт работать вытрезвитель

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.06.2017 11:43

Осенью на улице Советской Армии в Пскове начнёт работать вытрезвительГлава региона Андрей Турчак сообщил, осенью в Пскове начнёт работать вытрезвитель. Учреждение разместится в здании на улице Советской Армии. Первая очередь работ по ремонту помещений на девять койко-мест была завершена в две тысячи шестнадцатом.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Помещение выбрано, 8 миллионов рублей выделено, из них 4 уже освоено. Вытрезвитель заработает с 1 октября 2017 года.

Ирина Коваленко

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