Осенью на улице Советской Армии в Пскове начнёт работать вытрезвитель

Глава региона Андрей Турчак сообщил, осенью в Пскове начнёт работать вытрезвитель. Учреждение разместится в здании на улице Советской Армии. Первая очередь работ по ремонту помещений на девять койко-мест была завершена в две тысячи шестнадцатом.
АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Помещение выбрано, 8 миллионов рублей выделено, из них 4 уже освоено. Вытрезвитель заработает с 1 октября 2017 года.
Ирина Коваленко
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Июнь 2017
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