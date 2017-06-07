Администрация Псковской области проводит конкурс на софинансирование среди социальных проектов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.06.2017 11:29

Администрация Псковской области начала приём заявок от некоммерческих организаций на предоставление субсидий. Конкурс проводится среди проектов в области межнационального сотрудничества, русского языка, культуры и народных традиций. Объём финансирования почти три миллиона рублей.

В прошлом году благодаря такой поддержке в области было реализовано тринадцать социально ориентированных проектов.

Кирилл Радион