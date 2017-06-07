«Был пулеметчиком, истреблял фашистов, чуть не потерял ногу на войне»: участник акции «Мой солдат победы» рассказывает о своем отце

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.06.2017 11:04

Каждый день наш телепроект "Мой солдат Победы" пополняется новыми вашими историями. Сегодня о своем героическом отце рассказывает Алексей Александров.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ:

Отец, Александров Иван Александрович, 1904 года рождения. Пришли немцы, их не успели взять в армию, они пошли в партизаны, возили обозы на Ленинград. А потом в сорок четвертом взяли его в армию, так он воевал. В сорок четвертом году воевал в Эстонии, был ранен, был пулеметчиком, истребил много фашистов, был награжден «Орденом Славы», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Лежал в Ленинграде в госпитале. Хотели ногу отнять, но сестра почему-то сказала, не надо отнимать. Так он и остался с пулей. О его подвигах то как узнали - в военкомате узнали. Да он вообще не любил рассказывать про это. Они могли про войну рассказывать только в компании, когда собирались, тогда немного язык развяжется. А так они никогда не хвастались ни чем и не вспоминали про это.

Дина Перевозчикова