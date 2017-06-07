Чем занимались жители Псковской земли много веков назад? На территории бывшей ТЭЦ обнаружены новые археологические находки

Археологи представили очередные находки, которые были найдены при раскопках на территории бывшей ТЭЦ. Особенность этих раскопок в том, что почти на одной глубине можно найти предметы, принадлежавшие псковичам в разное время, начиная с десятого века.
Объясняется это тем, что на этом месте уже в веке девятнадцатом были и жилые дома и хозпостройки для электростанции, поэтому слои археологического "пирога" спрессовались до одного метра культурных отложений, что облегчает работу специалистов и позволяет найти уникальные экземпляры. Среди них фрагменты глиняной посуды, монеты, украшения, в том числе очень редкие. Раскопки на бывшей ТЭЦ начались еще в прошлом году, часть находок уже отреставрирована и представлена на выставке Археологического центра.
ЕЛЕНА САЛМИНА, НАЧАЛЬНИК РАСКОПА НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ТЭЦ:
То, что на столе, это характерный срез того, что мы находим за две недели. Обычная жизнь там шла: рыбку ловили, что-то делали простыми инструментами, ножами, кресалами, которыми высекают искру из кремня. И там какая-то незаурядная торговая деятельность, пока не можем точно этого понять.
Дина Перевозчикова
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