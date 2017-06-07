Чем занимались жители Псковской земли много веков назад? На территории бывшей ТЭЦ обнаружены новые археологические находки

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.06.2017 10:51

Археологи представили очередные находки, которые были найдены при раскопках на территории бывшей ТЭЦ. Особенность этих раскопок в том, что почти на одной глубине можно найти предметы, принадлежавшие псковичам в разное время, начиная с десятого века.

Объясняется это тем, что на этом месте уже в веке девятнадцатом были и жилые дома и хозпостройки для электростанции, поэтому слои археологического "пирога" спрессовались до одного метра культурных отложений, что облегчает работу специалистов и позволяет найти уникальные экземпляры. Среди них фрагменты глиняной посуды, монеты, украшения, в том числе очень редкие. Раскопки на бывшей ТЭЦ начались еще в прошлом году, часть находок уже отреставрирована и представлена на выставке Археологического центра.

ЕЛЕНА САЛМИНА, НАЧАЛЬНИК РАСКОПА НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ТЭЦ:

То, что на столе, это характерный срез того, что мы находим за две недели. Обычная жизнь там шла: рыбку ловили, что-то делали простыми инструментами, ножами, кресалами, которыми высекают искру из кремня. И там какая-то незаурядная торговая деятельность, пока не можем точно этого понять.

Дина Перевозчикова