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Энергия молодости на театральной сцене: в Пушкинском заповеднике стартует фестиваль «Михайловское 2017»

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.06.2017 10:48

Энергия молодости на театральной сцене: в Пушкинском заповеднике стартует фестиваль «Михайловское 2017»Спектакли и творческие встречи Международного фестиваля молодежных театров «Михайловское 2017» пройдут на разных площадках Пушкинского заповедника. Форум начал работу в День рождения поэта и завершится одиннадцатого июня. Фестиваль открыли третьекурсники театрального института имени Щукина постановкой "Кюхля".

Свои спектакли привезли студенты и выпускники театральных ВУЗов, помимо «щукинцев», это курсы Владимира Рецептера и Юрия Красовского из РГИСИ, а также театр «Цехъ» («Цех свободных художников») по принципу студии, созданный выпускниками Санкт-Петербургской Академии театрального искусства. Есть в афише и имена, известные псковским театралам по Всероссийскому театральному фестивалю и Пушкинским праздникам поэзии. Среди них Молодежный театр «Предел» из города Скопино Рязанской области со спектаклем «Моцарт и Сальери», музыкально-драматический театр-студия «Берег» из Санкт-Петербурга. С новым спектаклем, в котором заняты как профессиональные актеры, так и будущие мастера театрального дела, выступит здесь и «Пушкинская школа» Владимира Рецептера. Фестиваль проходит в Святогорье в третий раз и впервые среди его организаторов - не только музей-заповедник «Михайловское», но и Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге.

ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР, РЕЖИССЕР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ЛАУРЕАТ ГОСПРЕМИИ РФ:
Мы открываем этот третий фестиваль и мне интересно, как он пройдет. Сам факт участия студентов, мечтающих о своем театральном самоопределении, важен. Молодцы ребята, смелые. Мы им поможем что-то осмыслить и поддержать их.

Марина Михайлова

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