Энергия молодости на театральной сцене: в Пушкинском заповеднике стартовал фестиваль «Михайловское 2017»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.06.2017 10:48

Спектакли и творческие встречи Международного фестиваля молодежных театров «Михайловское 2017» пройдут на разных площадках Пушкинского Заповедника. Форум начал работу в День рождения поэта и завершится одиннадцатого июня. Фестиваль открыли третьекурсники театрального института имени Щукина постановкой "Кюхля". Свои спектакли привезли студенты и выпускники театральных ВУЗов - это курсы Владимира Рецептера и Юрия Красовского из РГИСИ, а также театр «Цехъ».

Искреннего, вспыльчивого, нелепого Кюхельбекера исполняют несколько артистов, Пушкина - двое, их лицейских товарищей - остальные студенты третьего курса института имени Щукина. Международный фестиваль молодежных театров "Михайловское 2017" открылся в День рождения поэта спектаклем "Кюхля", поставленным по произведениям Тынянова. Спектакль рождался в качестве экзамена по сценической речи. Поддержанный руководителем кафедры, Василием Лановым, спектакль существует уже полтора года. Участие принимает весь курс. Все играют всех, читают высокую поэзию, верят в мужскую дружбу и соотносят курьезные истории, страсть к розыгрышам пушкинских лицеистов с атмосферой в собственной альма-матер.

НИКОЛАЙ РОМАНОВСКИЙ, СТУДЕНТ ТРЕТЬЕГО КУРСА ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ИМ. БОРИСА ЩУКИНА:

Наш спектакль о лицейском братстве, о лицейской дружбе. Этот спектакль очень близок нам, поэтому что мы ощущаем себя так же, как эти лицеисты.

Известный режиссер и педагог, отец-основатель театра "Пушкинская школа" в Петербурге, Владимир Рецептер, в этом году возглавил Фестиваль молодежных театров. На пресс-конференции он напомнил о том, что именно со студенческих этюдов, вывезенных на большую сцену Пушкинского театрального фестиваля в Псков, началась история театра Петра Фоменко, актеры которого стали признанными мастерами искусства.

ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР, РЕЖИССЕР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ЛАУРЕАТ ГОСПРЕМИИ РФ:

Мы открываем этот третий фестиваль, и мне интересно, как он пройдет. Сам факт участия студентов мечтающих о своем театральном самоопределении важен. Молодцы ребята, смелые. Мы им поможем что-то осмыслить и поддержать их.

В фестивале заняты студенты и выпускники Российского института сценических искусств, театра «Цехъ» («Цех свободных художников») по принципу студии, созданной выпускниками Санкт-Петербургской Академии Театрального Искусства, Музыкально-драматического театра-студии «Берег», Молодежного театра «Предел» из города Скопина Рязанской области. В афише Пушкин, Гоголь, Чехов.

АННА ДУБРОВСКАЯ, РЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ:

То, что такой фестиваль есть, это счастье. Так совпало, что можно весь курс отвезти сюда, в заповедник и показать им Михайловское, Петровское и Тригорское.

Спектакли и творческие встречи Международного фестиваля молодежных театров «Михайловское 2017» будут проходить каждый день до девятого июня включительно на разных площадках Пушкинского заповедника.

Марина Михайлова, Владимир Шагапов