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Уроженец Псковской области Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.06.2017 10:42

Уроженец Псковской области Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей». Как сообщается в официальном «Твиттере» Красноярского клуба, контракт с уроженцем Псковской области рассчитан на два года. Напомню, Дмитрий Аленичев в десятом-одиннадцатом году тренировал российскую сборную, а в прошлом сезоне московский «Спартак».

Также Дмитрий Аленичев первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров – Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Кирилл Радион

 

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