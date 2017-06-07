Уроженец Псковской области Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей»

Дмитрий Аленичев возглавил футбольный клуб «Енисей». Как сообщается в официальном «Твиттере» Красноярского клуба, контракт с уроженцем Псковской области рассчитан на два года. Напомню, Дмитрий Аленичев в десятом-одиннадцатом году тренировал российскую сборную, а в прошлом сезоне московский «Спартак».
Также Дмитрий Аленичев первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров – Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.
Кирилл Радион
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Июнь 2017
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